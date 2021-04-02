Эпидемиолог выступила против отмены масочного режима в РФ

Как писал NEWS.ru, в Верховный суд РФ поступил иск от общественной организации «Лига защитников пациентов» с требованием отменить введённый из-за пандемии коронавируса обязательный масочный режим. Этот иск не был удовлетворён. В коллективном иске, под которым подписались около полутора тысяч человек, сказано, что ношение масок может быть опасным для страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и имеющих проблемы с органами дыхания. Организация просит также отменить ношение перчаток, использование антисептиков и соблюдение дистанции. Представитель истцов Александр Саверский
на суде рассказал, что маски дают ложное чувство безопасности, из-за чего люди могут пренебрегать другими средствами профилактики.