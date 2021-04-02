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Гинцбург пообещал вакцинацию 60% жителей РФ до конца лета

ИА Regnumиещё 2
28 минут назад
Более половины населения России будет привито от COVID-19 до конца лета 2021 года. Об этом РИА Новости заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
Гинцбург пообещал вакцинацию 60% жителей РФ до конца лета
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"До конца лета мы вакцинируем 60% наших сограждан», — сказал Гинцбург.
По его словам, не последнюю роль в этом процессе играют СМИ, которые подключились к информационной кампании о важности вакцинации от COVID-19, и эта работа должна дать результат.
Общество,Александр Гинцбург,РИА Новости,Россия,
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