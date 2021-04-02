Россияне во время пандемии получили дополнительное образование

Россияне во время начавшейся прошлой весной пандемии решили инвестировать средства в себя, получая дополнительное образование.

Об этом заявил ведущий социолог Центра подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС Павел Степанцов, ссылаясь на данные исследования о влиянии пандемии на экономику РФ , проведенного Центром подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС, Центром перспективных управленческих решений и компанией Google

По словам Павла Степанцова, 19% россиян заявили, что стали во время пандемии больше внимания уделять самообразованию, они начали использовать в том числе форматы онлайн-обучения.

10% опрошенных сказали, что получили в пандемию новые навыки или и вовсе освоили еще одну профессию. Особенно востребованными в этот период были цифровые навыки.

Степанцов добавил, что экономические последствия пандемии почувствовали все россияне. Одна пятая жителей страны начала закупать товары заранее, это не только жители крупных городов. В маленьких и средних городах такая же тенденция. В результате пятая часть населения РФ начала строить долгосрочные стратегии планирования жизни.

63% россиян заявили, что в условиях сокращения заработка они смогут найти дополнительный источник дохода. До начала пандемии таких людей было на 20% меньше.

Степанцов рассказал, что также было проведено исследование бизнеса. Лучше всего пережили пандемию IT-компании, ритейл, онлайн-образование и цифровые развлечения, хуже всего — турфирмы, общепит-перевозки.