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Россияне во время пандемии пошли получать дополнительное образование

Инвест-Форсайт
4 часа назад
Россияне во время начавшейся прошлой весной пандемии решили инвестировать средства в себя, получая дополнительное образование.
Россияне во время пандемии получили дополнительное образование
Фото: Инвест-ФорсайтИнвест-Форсайт
Об этом заявил ведущий социолог Центра подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС Павел Степанцов, ссылаясь на данные исследования о влиянии пандемии на экономику РФ, проведенного Центром подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС, Центром перспективных управленческих решений и компанией Google.
По словам Павла Степанцова, 19% россиян заявили, что стали во время пандемии больше внимания уделять самообразованию, они начали использовать в том числе форматы онлайн-обучения.
10% опрошенных сказали, что получили в пандемию новые навыки или и вовсе освоили еще одну профессию. Особенно востребованными в этот период были цифровые навыки.
Степанцов добавил, что экономические последствия пандемии почувствовали все россияне. Одна пятая жителей страны начала закупать товары заранее, это не только жители крупных городов. В маленьких и средних городах такая же тенденция. В результате пятая часть населения РФ начала строить долгосрочные стратегии планирования жизни.
63% россиян заявили, что в условиях сокращения заработка они смогут найти дополнительный источник дохода. До начала пандемии таких людей было на 20% меньше.
Степанцов рассказал, что также было проведено исследование бизнеса. Лучше всего пережили пандемию IT-компании, ритейл, онлайн-образование и цифровые развлечения, хуже всего — турфирмы, общепит-перевозки.
«Инвест-Форсайт» ранее сообщал, что осенью прошлого года во время второй волны пандемии работодатели сократили объем выплат для россиян. Многие жители страны осенью так и не смогли найти работу, отмечают эксперты.
Общество,Google,Россия,
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