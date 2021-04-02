В Роспотребнадзоре назвали максимальный срок окончания пандемии

Пандемия коронавируса может закончиться через полгода, в худшем случае — через год. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
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«При оптимистичном прогнозе пандемия может продлиться еще полгода. Более пессимистичный вариант развития ситуации предполагает, что пандемия закончится где-то через год», — цитирует Пшеничную ТАСС.
Эксперт добавила, что от граждан, от их выполнения санитарных требований зависит, по какому сценарию пойдет дальнейшее развитие пандемии.
Пшеничная подчеркнула, что в апреле 2020 года ученые на основе математических расчетов сделали заключение, что ситуация с коронавирусом в мире продлится минимум полтора-два года. И эти прогнозы пока подтверждаются.
Ранее в Роспотребнадзоре отмечали, как сообщает VSE42.Ru, что в России эпидемия COVID-19 может завершиться к августу, так как к этому времени сможет сформироваться массовый иммунитет. Телеведущий Александр Мясников заявил в беседе с журналистом Владимиром Соловьевым, что на третьей волне коронавирус не закончится. Подъемы заболеваемости будут продолжаться.