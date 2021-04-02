В Роспотребнадзоре назвали максимальный срок окончания пандемии

Эксперт добавила, что от граждан, от их выполнения санитарных требований зависит, по какому сценарию пойдет дальнейшее развитие пандемии.

Пшеничная подчеркнула, что в апреле 2020 года ученые на основе математических расчетов сделали заключение, что ситуация с коронавирусом в мире продлится минимум полтора-два года. И эти прогнозы пока подтверждаются.