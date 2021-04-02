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Кража микрофона у журналистки телеканала «Мир24» попала на видео

Александр Кузьмин
39 минут назад
Хвостатый вор украл микрофон прямо во время прямого эфира и скрылся в неизвестном направлении.
Корреспондент телеканала «Мир 24», Надежда Серёжкина в прямом эфире начала рассказывать прогнозе погоды на ближайшие дни, в этот момент к ней подбежал золотистый ретривер, выхватил микрофон и убежал в неизвестном направлении. Эфир не был прерван, ведущая в студии пыталась перевести разговор в другое русло, но, после непродолжительной погони, мохнатый похититель был пойман, аппаратура вернулась к своему хозяину и прямое включение продолжилось.
К счастью, от клыков пса никто не пострадал. Досталось немного только микрофонной ветрозащите. Хозяйка лабрадора рассказала, что хулигана зовут Мартин и он добрый и игривый.
Общество,Видео,
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