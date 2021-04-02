В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Появилось видео, как губернатор и чиновники поднимается на 20-й этаж пешком

Александр Кузьмин
48 минут назад
Губернатор волгоградской области Андрей Бочаров предложил чиновникам «пешечком пройтись» на 20-й этаж новостройки.
«Сердечко бьется?» - спросил глава региона у чиновников, среди которых был мэр Волгограда Виталий Лихачёв. Губернатор отметил, что специально определил сегодня 20-й этаж, чтобы заострить внимание властей города на проблеме лифтов в Волгограде и области.
«У нас в регионе много аварийных и неработающих лифтов, люди вынуждены каждый день вот так подниматься. Я хотел, чтобы вы сегодня на себе прочувствовали, каково это, особенно для пожилых людей», — обратился губернатор к чиновникам.
Общество,Видео,Виталий Лихачев,Андрей Бочаров,Волгоград,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители