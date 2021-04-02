Появилось видео, как губернатор и чиновники поднимается на 20-й этаж пешком

Губернатор волгоградской области Андрей Бочаров предложил чиновникам «пешечком пройтись» на 20-й этаж новостройки.
«Сердечко бьется?» - спросил глава региона у чиновников, среди которых был мэр ВолгоградаВиталий Лихачёв. Губернатор отметил, что специально определил сегодня 20-й этаж, чтобы заострить внимание властей города на проблеме лифтов в Волгограде и области.
«У нас в регионе много аварийных и неработающих лифтов, люди вынуждены каждый день вот так подниматься. Я хотел, чтобы вы сегодня на себе прочувствовали, каково это, особенно для пожилых людей», — обратился губернатор к чиновникам.