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Познер назвал шабашем протесты против его визита в Грузию

Вероника Полынина
25 минут назад
Журналист Владимир Познер назвал «шабашем» протесты, устроенные грузинскими активистами из-за его визита в страну.
Познер назвал шабашем протесты против его визита в Грузию
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Познер опубликовал на своем сайте обращение к журналистам, в котором объяснил, почему он не прокомментировал ситуацию ни одному изданию или телеканалу.
«Объяснение простое и, как мне кажется, очевидное: те люди, которые устроили этот шабаш, не стоят внимания. Много чести. Вот поэтому молчу и молчать буду», - написал журналист.
Как сообщал «Рамблер», Познер приехал в Тбилиси, чтобы отпраздновать день рождения (1 апреля ему исполнилось 87 лет).
Возле гостиницы, в которой остановился Познер, началась акция протеста из-за его высказываний о Грузии и Абхазии, сделанных в 2017 году. Тогда он заявил, что Абхазия никогда не будет частью Грузии.
СМИ писали, что протестующие шумели возле отеля, свистели и смогли отключить в гостинице электричество. В итоге Познер уехал из Грузии раньше намеченного срока (вернуться домой он планировал 3 апреля). Автобус, в котором он с гостями ехал в аэропорт, закидали яйцами.
Общество,Владимир Познер,Грузия,
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