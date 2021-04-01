Познер назвал шабашем протесты против его визита в Грузию

Журналист Владимир Познер назвал «шабашем» протесты, устроенные грузинскими активистами из-за его визита в страну.

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Познер опубликовал на своем сайте обращение к журналистам, в котором объяснил, почему он не прокомментировал ситуацию ни одному изданию или телеканалу.

«Объяснение простое и, как мне кажется, очевидное: те люди, которые устроили этот шабаш, не стоят внимания. Много чести. Вот поэтому молчу и молчать буду», - написал журналист.

Как сообщал «Рамблер», Познер приехал в Тбилиси, чтобы отпраздновать день рождения (1 апреля ему исполнилось 87 лет).

Возле гостиницы, в которой остановился Познер, началась акция протеста из-за его высказываний о Грузии и Абхазии, сделанных в 2017 году. Тогда он заявил, что Абхазия никогда не будет частью Грузии.