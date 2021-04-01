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Москалькова предупредила об опасностях ковид-паспортов

Газета.Ru
14 минут назад
Ковид-паспорта могут способствовать принуждению и неравенству. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на доклад уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой за 2020 год.
Москалькова предупредила об опасности ковид-паспортов
Фото: Газета.RuГазета.Ru
В документе подчеркивается, что с началом вакцинации эта тема стала широко обсуждаться, например, введение таких сертификатов поддерживается в Башкирии.
"Ярые противники их введения апеллируют к опасности того, что сбор персональных данных сопряжен с риском их утечки к лицам, имеющим преступные намерения, или в маркетинговых целях либо приведет к злоупотреблениям властей", - говорится в докладе.
Москалькова подчеркнула, что предложение о введении паспортов должно быть максимально серьезно проработано, особенно в вопросе их целей.
Ранее в Еврокомиссии сообщили, что единый для Европейского союза санитарный сертификат о вакцинации от COVID-19 появится к 15 июня. Такие паспорта уже ввели в Нью-Йорке.
Общество,Еврокомиссия,ЕС,РИА Новости,Россия,
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