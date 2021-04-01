Москалькова предупредила об опасности ковид-паспортов

В документе подчеркивается, что с началом вакцинации эта тема стала широко обсуждаться, например, введение таких сертификатов поддерживается в Башкирии.

Москалькова подчеркнула, что предложение о введении паспортов должно быть максимально серьезно проработано, особенно в вопросе их целей.