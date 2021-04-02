Пляжи Сочи откроют к 1 мая

Внешний вид пляжных территорий должен соответствовать бренду и единому дизайн-коду города. Для арендаторов объектов разработали рекомендации по дизайну. Ежегодно на курорте растут уровень сервиса и качество предоставляемых услуг с учетом международных стандартов. В прошлом году сертификаты международной экологической программы Blue Flag Global получил 21 сочинский пляж. В этом году подано 33 заявки на сертификацию пляжей.
Ростуризм должен сообщить, целесообразно ли включение мер по продвижению формата "все включено" в нацпроект по развитию туризма. При этом уточняется, что работа над стандартами уже идет.
Эксперты отмечают, что сегодня российские отели по-разному трактуют формат "все включено". И если в одном случае предусмотрены пять приемов пищи в день, то в другом поесть можно 24 часа в сутки, в третьем варианте трактовки стандарта в питание включены алкогольные напитки, в четвертом – нет. Именно поэтому необходимо скорректировать действующие правила классификации отелей, выделив категории "все включено" и "ультра все включено", считают авторы инициативы.