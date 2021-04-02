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Пляжи Сочи будут открыты к 1 мая

Москва24иещё 1
1 час назад
В Сочи началась подготовка пляжных территорий к летнему курортному сезону. Объекты оборудуют и откроют к 1 мая, сообщает РИА Новости. За этот период российский курорт планирует принять более четырех миллионов гостей. В Сочи проведут благоустройство порядка 200 пляжных территорий. На курорте сейчас идет работа по реализации дорожной карты готовности пляжей к купальному сезону. Уже стартовал ремонт набережных, подключение коммуникаций и установка объектов сервиса, организация спортивных и детских зон, а также обеспечение доступности для маломобильных групп населения.
Пляжи Сочи откроют к 1 мая
Фото: ТАССТАСС
Внешний вид пляжных территорий должен соответствовать бренду и единому дизайн-коду города. Для арендаторов объектов разработали рекомендации по дизайну. Ежегодно на курорте растут уровень сервиса и качество предоставляемых услуг с учетом международных стандартов. В прошлом году сертификаты международной экологической программы Blue Flag Global получил 21 сочинский пляж. В этом году подано 33 заявки на сертификацию пляжей.
В марте СМИ сообщали, что вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму проработать вопрос разработки стандартов для оказания гостиничных услуг по системе "все включено". Отели юга России планируют сохранить all inclusive после пандемии, а также ищут новые гибкие тарифы.
Ростуризм должен сообщить, целесообразно ли включение мер по продвижению формата "все включено" в нацпроект по развитию туризма. При этом уточняется, что работа над стандартами уже идет.
Эксперты отмечают, что сегодня российские отели по-разному трактуют формат "все включено". И если в одном случае предусмотрены пять приемов пищи в день, то в другом поесть можно 24 часа в сутки, в третьем варианте трактовки стандарта в питание включены алкогольные напитки, в четвертом – нет. Именно поэтому необходимо скорректировать действующие правила классификации отелей, выделив категории "все включено" и "ультра все включено", считают авторы инициативы.
Общество,Дмитрий Чернышенко,Ростуризм,РИА Новости,Сочи,
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