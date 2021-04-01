Мурашко: вакцины от коронавируса подходят людям с диабетом

Все три отечественные вакцины против новой коронавирусной инфекции могут применяться для вакцинации пациентов с сахарным диабетом и заболеваниями сердечно-сосудистой системы, но окончательное решение должен принимать врач. Об этом сообщил в четверг министр здравоохранения России Михаил Мурашко.