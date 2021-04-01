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Мурашко: российские вакцины от коронавируса подходят людям с диабетом и болезнями сердца

ТАСС
1 час назад
Все три отечественные вакцины против новой коронавирусной инфекции могут применяться для вакцинации пациентов с сахарным диабетом и заболеваниями сердечно-сосудистой системы, но окончательное решение должен принимать врач. Об этом сообщил в четверг министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Мурашко: вакцины от коронавируса подходят людям с диабетом
Фото: ТАССТАСС
"Конечно, это [вакцинацию] нужно рекомендовать обязательно, и специалисты в сфере здравоохранения советуют это делать незамедлительно, потому что я уже говорил, что среди этой категории наиболее тяжелое течение. И у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно у пациентов с сахарным диабетом. Поэтому для них эта прививка служит фактически жизнесберегающим фактором и спасает от грозных осложнений. Лечащий врач, который консультирует перед вакцинацией, он примет решение [какую выбрать], поэтому там заполняется специальная анкета. В принципе, все три могут использоваться, ну могут быть какие-то особенности, <...> в конечном итоге должен решить врач", - сказал он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".
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