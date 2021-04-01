Канделаки пристыдила прогнавших Познера из Тбилиси грузин

В среду в Тбилиси прошли протесты
из-за визита Познера, который прибыл в столицу Грузии, чтобы отметить день рождения. Протестующие утверждали, что, поскольку Познер не признает территориальную целостность страны, его присутствие неприемлемо. Познера охраняла полиция
, с которой регулярно вступали в стычки радикалы. В четверг утром Познер покинул
Грузию на чартерном самолете. При этом изначально он собирался уехать в субботу. Также стало известно, что его оштрафовали
на 600 долларов за нарушение правил изоляции и карантина.