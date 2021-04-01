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Умерла мать телеведущей Арины Шараповой

Алиса Селезнёва
21 минуту назад
В Москве на 92-м году жизни скончалась мать телеведущей Арины Шараповой. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Умерла мать телеведущей Арины Шараповой
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Анна Ивановна Шарапова была учителем по профессии, а также работала переводчиком в фирме «Интурист».
«Рамблер» писал, что ранее в возрасте 101 года умерла Нина Григорьевна Карпова, мать чемпиона мира по шахматам, депутата Госдумы Анатолия Карпова.
Общество,Арина Шарапова,Анатолий Карпов,Госдума,Москва,
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