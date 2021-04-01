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Познер вернулся в Москву

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад
Журналист и телеведущий Владимир Познер вернулся в Москву из Тбилиси, где был атакован радикалами. Он заявил, что не считает себя оштрафованным за нарушение карантинных мер в Грузии.
Познер вернулся в Москву
Фото: ТАССТАСС
Познер подтвердил, что в данный момент он в Москве, передает РИА «Новости».
«Никто из нас не был оштрафован вообще», – ответил телеведущий на уточняющий вопрос по поводу штрафов.
Напомним, Познер, которому в четверг исполнилось 87 лет, покинул Грузию на чартерном самолете.
Он собирался уехать в субботу, но радикалы и лидеры оппозиции, которые собрались у отеля «Румс» в центре Тбилиси, вынудили журналиста поменять планы, обвиняя его в том, что тот не признает территориальную целостность Грузии.
Отель и автобус с гостями забрасывали яйцами. Познера охраняла полиция, с которой регулярно вступали в стычки радикалы.
МВД Грузии заявило, что журналист «является гражданином США и не нарушал грузинский «Закон об оккупации», по которому посещать Абхазию и Южную Осетию можно только с разрешения центральных грузинских властей.
Сам Познер в ночь на четверг заявлял, что находится в безопасности. Он пояснил, что в Тбилиси хотел отметить день рождения и покинуть Грузию 3 апреля.
Руководитель неправительственного «Института стратегии управления Грузией» Петрэ Мамрадзе назвал «спланированной провокацией» действия грузинских радикалов.
Общество,Владимир Познер,МВД,РИА Новости,Москва,Тбилиси,Грузия,
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