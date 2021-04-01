9169 новых случаев коронавируса выявили в России

России за минувшие сутки выявлено 9,2 тысячи случаев коронавируса. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф в четверг, 1 апреля.

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва Андрей Никеричев / АГН Москва

В стране за 24 часа зафиксировали 9169 случаев коронавируса. Из них 13,3 процента не имели клинических проявлений болезни. За сутки скончались 383 человека от инфекции, полностью вылечились 10 247 человек.

Больше всего случаев коронавируса за сутки выявили в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.