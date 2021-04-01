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Познера оштрафовали в Грузии

Мария Иванова
11 минут назад
МВД Грузии оштрафовало журналиста Владимира Познера и еще 31 человека, находившегося в гостинице «Винотель», за нарушение антикоронавирусных правил. Об этом сообщает 1tv.ge.
Познера оштрафовали в Грузии
Фото: ТАССТАСС
По данным канала, на Познера и гостиницу пожаловались протестующие, недовольные приездом российского журналиста. Они сообщили, что ужин Познера проходил с нарушением действующего в Грузии с 21:00 комендантского часа.
Ресторан отеля был оштрафован на десять тысяч лари (более 220 тысяч рублей), а самому Познеру, по данным «Взгляда», выписали штраф в две тысячи лари (около 44 тысяч рублей).
Как писал «Рамблер», Познер приехал в Тбилиси, чтобы отпраздновать день рождения (1 апреля ему исполняется 87 лет). По данным грузинских СМИ, вместе с ним приехали более 40 гостей, в том числе российские знаменитости.
Возле гостиницы, в которой остановился Познер, началась акция протеста из-за его высказываний о Грузии и Абхазии, сделанных в 2017 году. Участники акции заявили, что журналиста нельзя пускать в страну, так как он не признает ее территориальную целостность.
СМИ писали, что протестующие шумели возле отеля, свистели и смогли отключить в гостинице электричество.
В итоге Познер уехал из Грузии раньше намеченного срока (вернуться домой он планировал 3 апреля). Автобус, в котором он с гостями ехал в аэропорт, закидали яйцами.
Общество,Владимир Познер,МВД,Грузия,
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