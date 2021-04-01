Познера оштрафовали в Грузии

Фото: ТАСС ТАСС

По данным канала, на Познера и гостиницу пожаловались протестующие, недовольные приездом российского журналиста. Они сообщили, что ужин Познера проходил с нарушением действующего в Грузии с 21:00 комендантского часа.

Ресторан отеля был оштрафован на десять тысяч лари (более 220 тысяч рублей), а самому Познеру, по данным «Взгляда», выписали штраф в две тысячи лари (около 44 тысяч рублей).

Как писал «Рамблер», Познер приехал в Тбилиси, чтобы отпраздновать день рождения (1 апреля ему исполняется 87 лет). По данным грузинских СМИ, вместе с ним приехали более 40 гостей, в том числе российские знаменитости.

Возле гостиницы, в которой остановился Познер, началась акция протеста из-за его высказываний о Грузии и Абхазии, сделанных в 2017 году. Участники акции заявили, что журналиста нельзя пускать в страну, так как он не признает ее территориальную целостность.

СМИ писали, что протестующие шумели возле отеля, свистели и смогли отключить в гостинице электричество.