Познер покинул Тбилиси после атаки радикалов

Журналист и телеведущий Владимир Познер
уехал из Грузии
после скандала, которым обернулся его приезд на празднование дня рождения. Об этом сообщает
грузинский «Первый канал».
Познер решил отпраздновать в Грузии свое 87-летие. Однако отель, в котором он остановился, закидали яйцами. Участники акции протеста потребовали, чтобы российский журналист, не признающий территориальную целостность Грузии, уехал из страны. Произошли столкновения протестующих с полицией.
Сам Познер, комментируя
ситуацию, заявил РИА Новости, что находится в безопасности, которую обеспечивает полиция.
«Я сейчас в гостинице. В безопасности», - рассказал журналист.
Телеведущий отметил, что обратно он собирался возвращаться 3 апреля, но допустил, что уедет раньше.
По данным грузинского «Первого канала», Познер и его друзья покинули страну. При этом в аэропорту их сопровождали правоохранители и протестующие, которые разошлись только после того, как журналист и его друзья сели в самолет.
Как сообщал «Рамблер», ранее Владимир Познер заявил, что «по-настоящему дома» он себя чувствует во Франции. А лучшими городами для жизни журналист назвал Париж и Нью-Йорк.