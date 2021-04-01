Познер покинул Тбилиси после атаки радикалов

Журналист и телеведущий Владимир Познер уехал из Грузии после скандала, которым обернулся его приезд на празднование дня рождения. Об этом сообщает грузинский «Первый канал».

Познер решил отпраздновать в Грузии свое 87-летие. Однако отель, в котором он остановился, закидали яйцами. Участники акции протеста потребовали, чтобы российский журналист, не признающий территориальную целостность Грузии, уехал из страны. Произошли столкновения протестующих с полицией.

Сам Познер, комментируя ситуацию, заявил РИА Новости, что находится в безопасности, которую обеспечивает полиция.

«Я сейчас в гостинице. В безопасности», - рассказал журналист.

Телеведущий отметил, что обратно он собирался возвращаться 3 апреля, но допустил, что уедет раньше.

По данным грузинского «Первого канала», Познер и его друзья покинули страну. При этом в аэропорту их сопровождали правоохранители и протестующие, которые разошлись только после того, как журналист и его друзья сели в самолет.