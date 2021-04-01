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Познер покинул Тбилиси после атаки радикалов

Алиса Селезнёва
14 минут назад
Журналист и телеведущий Владимир Познер уехал из Грузии после скандала, которым обернулся его приезд на празднование дня рождения. Об этом сообщает грузинский «Первый канал».
Познер решил отпраздновать в Грузии свое 87-летие. Однако отель, в котором он остановился, закидали яйцами. Участники акции протеста потребовали, чтобы российский журналист, не признающий территориальную целостность Грузии, уехал из страны. Произошли столкновения протестующих с полицией.
Сам Познер, комментируя ситуацию, заявил РИА Новости, что находится в безопасности, которую обеспечивает полиция.
«Я сейчас в гостинице. В безопасности», - рассказал журналист.
Телеведущий отметил, что обратно он собирался возвращаться 3 апреля, но допустил, что уедет раньше.
По данным грузинского «Первого канала», Познер и его друзья покинули страну. При этом в аэропорту их сопровождали правоохранители и протестующие, которые разошлись только после того, как журналист и его друзья сели в самолет.
Как сообщал «Рамблер», ранее Владимир Познер заявил, что «по-настоящему дома» он себя чувствует во Франции. А лучшими городами для жизни журналист назвал Париж и Нью-Йорк.
Общество,Видео,Владимир Познер,РИА Новости,Тбилиси,Грузия,
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