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Открытую тренировку чемпиона мира по боксу Алексея Папина сняли на видео

Александр Кузьмин
46 минут назад
Показательные выступления накануне боя с Вацлавом Пейсаром прошли в фитнес-клубе «World Class» в Москве, видео публикует телеканал «Мир 24».
На кадрах можно увидеть в какой физической форме сейчас находится претендент на титул чемпиона мира в первом тяжелом весе перед важным боем.
Победа Папина в этом поединке позволит ему выйти на бой против действующего чемпиона мира по версии WBC Илунги Макабу.
Бой Папин-Пейсар пройдет 2 апреля в Москве.
Общество,Видео,Вацлав Пейсар,Алексей Папин,Москва,
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