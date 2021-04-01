Департамент здравоохранения Москвы показал неоднозначное видео

Реклама электронной медкарты вызвала бурную реакцию среди пользователей интернета. Видео публикует телеканал «Москва 24»
На рекламном видео можно увидеть, как переписываются компания парней и девушка.
Обмениваются фотографиями. Когда речь заходит о более личных снимках, девушка отправляет рентген грудной клетки. Парень со своими друзьями надеялись на другой тип фотокарточки, охарактеризовав ситуацию знаменитой фразой из интернета.
Именно она и вызвала шквал отрицательных эмоций у некоторых пользователей, в том числе и фем-активистка Анастасия Красильникова.
Но кто-то посчитал шутку остроумной, например журналистка Ксения Собчак.