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Департамент здравоохранения Москвы показал неоднозначное видео

Александр Кузьмин
31 минуту назад
Реклама электронной медкарты вызвала бурную реакцию среди пользователей интернета. Видео публикует телеканал «Москва 24»
На рекламном видео можно увидеть, как переписываются компания парней и девушка.
Обмениваются фотографиями. Когда речь заходит о более личных снимках, девушка отправляет рентген грудной клетки. Парень со своими друзьями надеялись на другой тип фотокарточки, охарактеризовав ситуацию знаменитой фразой из интернета.
Именно она и вызвала шквал отрицательных эмоций у некоторых пользователей, в том числе и фем-активистка Анастасия Красильникова.
Но кто-то посчитал шутку остроумной, например журналистка Ксения Собчак.
Общество,Видео,Анастасия Красильникова,Ксения Собчак,Москва,
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