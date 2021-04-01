Департамент здравоохранения Москвы показал неоднозначное видео

На рекламном видео можно увидеть, как переписываются компания парней и девушка.

Обмениваются фотографиями. Когда речь заходит о более личных снимках, девушка отправляет рентген грудной клетки. Парень со своими друзьями надеялись на другой тип фотокарточки, охарактеризовав ситуацию знаменитой фразой из интернета.