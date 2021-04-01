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Новую льготу для инвалидов хотят ввести в РФ

News.ru
35 минут назад
Инвалидам хотят предоставить ещё одну льготу — разрешение на бесплатное пользование парковками, если специальные места для них уже заняты.
Новую льготу хотят ввести в РФ
Фото:  pixabay pixabay
На рассмотрение Госдумы РФ инициатива поступит уже 1 апреля 2021 года.
Парламентарии предлагают внести изменения в закон о социальной защите инвалидов, установив, что если на платной парковке все места, предназначенные для бесплатной парковки инвалидов, заняты, то машины могут быть размещены на имеющихся свободных местах, — пишет ТАСС.
Чтобы не платить за стоянку, инвалиду нужно оборудовать свой автомобиль специальным опознавательным знаком, включённым в федеральный реестр. Законопроект разработала фракция ЛДПР, его поддержал сенатор Сергей Леонов.
Сейчас на платных парковках страны 10% мест должны выделять под автомобили инвалидов. Если парковка меньше 10 мест, то хотя бы одно должно быть отдано под соответствующие цели. Однако если места для инвалидов заняты и автовладельцу с ограниченными возможностями приходится парковаться на обычном месте, он обязан заплатить.
Ранее NEWS.ru писал, что коронавирусные льготы отменят в России с 1 апреля 2021 года. Сотрудники старше 65 лет больше не смогут получить больничные листы в особом порядке. Также россияне, которые перестали работать удалённо, больше не смогут получить электронный больничный в связи с самоизоляцией.
Общество,Политика,Сергей Леонов,ЛДПР,Госдума,ИТАР-ТАСС,Россия,
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