В России начался эксперимент по маркировке пива

Эксперимент по маркировке пива в РФ начинается 1 апреля и продлится до 31 августа 2022 года.

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В рамках эксперимента планируется маркировать пиво, напитки, изготавливаемые на основе пива, и отдельные виды слабоалкогольных напитков. Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров говорил о том, что министерство не ожидает роста цен на пиво из-за начала эксперимента.

"В настоящее ЦРПТ (Центр развития перспективных технологий - прим. ТАСС) проводит работу с производителями пива и пивных напитков, со своей стороны мы готовы к старту эксперимента. В рамках эксперимента будут вырабатываться оптимальные технические решения, в том числе по использованию уже имеющегося оборудования и интеграции информационных систем. Эксперимент добровольный. Сами компании определяют, когда начинать подготовку. Но уже более 80 компаний подали заявки на включение в рабочую группу - это позволяет им участвовать в выработке решений", - сообщил руководитель управления подакцизных товарных групп оператора маркировки - ЦРПТ Ян Витров.

По его словам, среди участников есть производители как из числа микро-, малых и средних компаний, так и крупных. Средняя длительность подготовки составляет от 4 до 6 месяцев. Он отметил, что предельный рост цен для товарных категорий, на которые уже введена маркировка, а также на те товары, которые пока маркируются в пилотном режиме - например, пиво, просчитывался по методике определения товарных групп для маркировки, утвержденной Минпромторгом.

"В их разработке участвовал широкий круг бизнес-объединений, отраслевых союзов и исследовательских институтов. Целесообразность маркировки пива подтверждена. По пиву - сейчас цены на него снижаются, в том числе за счет роста импорта качественной продукции в Россию. Из-за пандемии европейские производители, по оценкам экспертов, потеряли около 20% продаж и пытаются направить часть продукции на наш рынок, а в Россию оно поступает по цене ниже отечественного", - сказал Витров.

Нелегальный рынок

Он также сообщил о том, что объем нелегального рынка пива в России оценивается в 5-12% и "обеление", на которое направлена маркировка, приведет к увеличению прибыли производителей пива на 2,5-3 миллиарда рублей, позволит создать до 1 700 рабочих мест и увеличить годовые налоговые поступления на 20 миллиардов рублей в год.

"Что касается инвестиций компаний в маркировку - их размер зависит от объема производства, автоматизации, логистических и других процессов. Стоимость решения для небольшой компании в любой отрасли может начинаться от 20-30 тыс. руб., если компания решит печатать коды на упаковке и клеить их на продукцию. Инвестиции для крупных компаний могут быть заметно выше. Это зависит и от того, решит ли производитель печатать коды прямо у себя на площадке или заранее в типографии и получать упаковку с уже напечатанными кодами. В любом случае, ни в какой из отраслей маркировка не приводит к замедлению производства или снижению его объемов", - отметил Витров.

С 1 июля 2020 г. в России обязательной стала маркировка табака, лекарств и обуви. Кроме того, в 2020 г. введена цифровая маркировка парфюмерии, фототоваров, шин и покрышек, а в 2021 г. - пяти групп изделий легкой промышленности и молочной продукции. Также проводится эксперимент по маркировке бутилированной воды.