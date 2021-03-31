На портале госуслуг открыли запись детей в школу

Приём заявлений на обучение по общеобразовательным программам начинается на портале госуслуг с 1 апреля, сообщил замглавы Минцифры Олег Качанов, чьи слова передаёт пресс-служба.
"Начинается прием заявлений на обучение по образовательным программам общего образования через портал госуслуг. С 1 апреля по 30 июня 2021 года подать электронное заявление на поступление в школу смогут жители 30 российских регионов, в которых обеспечена техническая возможность подачи заявления через специализированную форму на портале", - сказал Качанов.
Чиновник пояснил, что регистрация заявления на поступление в школу будет произведена автоматически сразу после его подачи, а уведомление об этом направлено заявителю в личный кабинет на госуслугах.
"В настоящее время портал госуслуг готов к повышенной нагрузке и позволит всем желающим записать детей в школу в электронном виде", - резюмировал он.
Ранее на портале госуслуг появилась возможность для подачи документов в ряд российских вузов в рамках апробации сервиса "Поступление в вуз онлайн".