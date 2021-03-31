На портале госуслуг открыли запись детей в школу

Приём заявлений на обучение по общеобразовательным программам начинается на портале госуслуг с 1 апреля, сообщил замглавы Минцифры Олег Качанов, чьи слова передаёт пресс-служба.

Чиновник пояснил, что регистрация заявления на поступление в школу будет произведена автоматически сразу после его подачи, а уведомление об этом направлено заявителю в личный кабинет на госуслугах.