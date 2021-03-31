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МИД РФ назвал нелепыми санкции Австралии «за Крым»

ИА Regnum
52 минуты назад
Австралийские санкции «за Крым» портят отношения России и Австралии. За этими санкциями последуют ответные меры Москвы, говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном 31 марта.
Комментируя решение австралийских властей ввести санкции в отношении одного физического лица из России и четырёх, связанных со строительством и эксплуатацией Крымского моста, компаний, Захарова заявила:
«Демонстрируя явное отсутствие самостоятельности во внешней политике и нежелание объективно оценить положение дел в Крыму, Австралия поддерживает любые антироссийские выпады США и их сателлитов, как бы нелепо они ни выглядели».
Она добавила, что «недружественные шаги» властей Австралии «не останутся без адекватного ответа с нашей стороны».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, заявление о санкциях, связанных с Крымским мостом, обнародовала накануне, 30 марта, австралийский министр иностранных дел Мэрис Пейн.
Общество,Мария Захарова,МИД,Республика Крым,Москва,Россия,Австралия,
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