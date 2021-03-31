Комментируя решение австралийских властей ввести санкции в отношении одного физического лица из России и четырёх, связанных со строительством и эксплуатацией Крымского моста, компаний, Захарова заявила:

«Демонстрируя явное отсутствие самостоятельности во внешней политике и нежелание объективно оценить положение дел в Крыму, Австралия поддерживает любые антироссийские выпады США и их сателлитов, как бы нелепо они ни выглядели».

Она добавила, что «недружественные шаги» властей Австралии «не останутся без адекватного ответа с нашей стороны».