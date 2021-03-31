В России появилась карта распространения борщевика

Сообщество «Антиборщевик» представило интерактивную карту распространения борщевика в России . Ее составили по спутниковым снимкам, сообщила в Facebook одна из создательниц инициативы Мария Попова.

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По словам активистки, пока что ресурс адекватно отображает три региона — Псковскую, Ленинградскую и Новгородскую области. Информацию по остальным субъектам РФ будут добавлять со временем.

Проекту может помочь любой желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться через аккаунт в одной из социальных сетей и нанести на карту неучтенные заросли вредного растения. Также можно исправить ошибки других пользователей, закрасив зеленым цветом ложные отметки.

По словам Марии Поповой, карта поможет лучше планировать работы по искоренению борщевика и согласовывать их с администрациями на различных уровнях.

Отметим, в России растет около 40 видов борщевика. Самым знаменитым и печально известным из этого разнообразия стал борщевик Сосновского (Heracléum sosnówskyi). С середины XX века его культивировали в СССР на корм для скота.

Впоследствии выяснилось, что сок растения содержит фурокумарины — токсичные вещества, многократно повышающие чувствительность кожи к ультрафиолетовому излучению. Под его действием люди и животные могут получить серьезные ожоги от обычного солнечного света. Кроме того, сорняк невероятно живуч, и активно вытесняет с полей другую зелень.