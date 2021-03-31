Власти Хорватии подтвердили, что с 1 апреля 2021 года разрешают въезжать на свою территорию иностранным туристам, привитым российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщил глава МВД страны.

Напомним, что Хорватия начала впускать российских туристов еще в конце лета 2020 года, из-за чего многие россияне использовали ее как «перевалочный пункт» для перелетов в другие страны, с которыми еще не было возобновлено авиасообщение.

Однако впоследствии из-за ухудшения эпидемиологической ситуации хорватские власти запретили беспрепятственный въезд россиян, оставив только разрешение на 12-часовой транзит.

Причем, как отмечают побывавшие там путешественники, подсчет срока транзитного пребывания производится очень скрупулезно.С транзитом были установлены и другие ограничения: покинуть Хорватию после проведенных в ней 12 часов можно было только по наземной границе — то есть, к примеру, отправиться на поезде или автобусе в Словению.

Пару недель назад Хорватия запросила у российских властей данные по вакцине «Спутник V», и эти сведения были ей предоставлены. Рассматривается возможность включения препарата в список вакцин, которыми прививают граждан Хорватии.

Ранее Инфо24 сообщал об открытии с 1 апреля Шри-Ланки для российских туристов — но только для «пакетников», в составе организованных туров. На таких же условиях возможны поездки по стране — в рамках групповых автобусных экскурсий.