Как писал «Рамблер», Стриженову госпитализировали 29 марта после падения в эфире ток-шоу «Время покажет». На записи эфира видно, что она сделала несколько шагов назад, объявляя рекламу, оступилась и упала. По словам телеведущей, она сломала руку, травма оказалась тяжелой, пришлось делать операцию и ставить пластину.
Артем Шейнин обратился к своей соведущей в эфире Первого канала.
«Катенька, дорогая, я не знаю, смотришь ли ты нас сейчас, но знаю, что минут 15 назад смотрела», - заявил он.
Телеведущий пожелал Стриженовой, чтобы «все побыстрее стало хорошо».
«Мы за тебя молимся, обнимаем, целуем, любим», - подчеркнул он.
Участники программы и гости студии поддержали добрые пожелания Шейнина.