Как писал «Рамблер», Стриженову госпитализировали 29 марта после падения в эфире ток-шоу «Время покажет». На записи эфира видно, что она сделала несколько шагов назад, объявляя рекламу, оступилась и упала. По словам телеведущей, она сломала руку, травма оказалась тяжелой, пришлось делать операцию и ставить пластину.