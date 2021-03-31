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«Молимся за тебя»: Шейнин обратился к Стриженовой в прямом эфире

Алиса Селезнёва
1 час назад
Ведущий программы «Время покажет» на Первом канале Артем Шейнин в прямом эфире пожелал скорейшего выздоровления своей напарнице Екатерине Стриженовой.
Как писал «Рамблер», Стриженову госпитализировали 29 марта после падения в эфире ток-шоу «Время покажет». На записи эфира видно, что она сделала несколько шагов назад, объявляя рекламу, оступилась и упала. По словам телеведущей, она сломала руку, травма оказалась тяжелой, пришлось делать операцию и ставить пластину.
Артем Шейнин обратился к своей соведущей в эфире Первого канала.
«Катенька, дорогая, я не знаю, смотришь ли ты нас сейчас, но знаю, что минут 15 назад смотрела», - заявил он.
Телеведущий пожелал Стриженовой, чтобы «все побыстрее стало хорошо».
«Мы за тебя молимся, обнимаем, целуем, любим», - подчеркнул он.
Участники программы и гости студии поддержали добрые пожелания Шейнина.
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