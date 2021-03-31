Россияне поддержали введение вакцинных паспортов

Уточняется, что большинство россиян (89%) знают о том, что в ряде стран появились или вводятся такие паспорта, 11% услышали об этом впервые. К идее их введения в целом скорее положительно относятся 35% респондентов, 29% – скорее отрицательно, 30% – безразлично, 6% затруднились ответить. Среди тех, кто одобряет такую меру, чаще всего среди причин граждане указывают на возможность свободно поехать в другой регион или страну или соблюдение безопасности (по 16% соответственно). Те, кто отрицательно относятся к таким паспортам, чаще всего говорят о том, что это бесполезно (18%), что это ущемление прав и свобод (15%) и дискриминация (14%), также 10% не доверяют вакцине или не верят в коронавирус.