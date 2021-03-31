8275 случаев коронавируса за сутки выявили в России

Общее число заражений COVID-19 с начала пандемии достигло 4 545 095.

По данным оперштаба, в течение суток 10 176 россиян вылечились от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших жителей страны составляет 4 166 172. При этом под медицинским наблюдением остаются 491 072 человека.