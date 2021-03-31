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В РФ выявили 8275 случаев коронавируса за сутки

Национальная Служба Новостей
51 минуту назад
Суточный прирост заражений коронавирусом в России составил 8275 случаев. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
8275 случаев коронавируса за сутки выявили в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Днем ранее в стране зафиксировали 8277 случаев заболевания, напоминает RT.
Общее число заражений COVID-19 с начала пандемии достигло 4 545 095.
По данным оперштаба, в течение суток 10 176 россиян вылечились от коронавирусной инфекции, общее число выздоровевших жителей страны составляет 4 166 172. При этом под медицинским наблюдением остаются 491 072 человека.
За минувшие сутки зафиксировано 408 смертей от COVID-19.
Общее число летальных исходов с начала пандемии достигло 98 850. Лидерами по количеству заражений COVID-19 вновь стали Москва (1286), Санкт-Петербург (715) и Московская область (584), сообщает «Свободная пресса».
Общество,Россия,
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