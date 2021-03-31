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В Московской области высадят 6,6 млн цветов по весне

Вести Подмосковьяиещё 2
3 часа назад
В рамках работ по весеннему благоустройству в регионе будет высажено 6,6 млн цветов на более чем 2 тысячах цветниках. Старт посадочной кампании запланирован на 24 апреля. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
6,6 млн цветов высадят в Московской области
Фото: pixabay.compixabay.com
Руководитель ведомства Михаил Хайкин отметил, что кампания по высадке цветов начнется после того, когда пять дней подряд столбик термометра будет держаться выше отметки в 12 градусов тепла. Пока же старт высадки запланирован в муниципалитетах на 24 апреля — день общеобластного субботника Подмосковья.
Пока же коммунальные службы городских округов будут до 20 апреля проводить подготовительные работы к посадке цветов. Они уже начинают готовить почву, чистить клумбы от сорняков, проводить ремонт и обустройство ограждений и малых архитектурных форм. Готовится посадочный материал. Затем рабочие приступят к разбивке цветников.
В городских округах Подмосковья разбито более 2,2 тысячи цветников. Высадка цветов планируется во всех 64 муниципалитетах региона. Цветы появятся вдоль пешеходных зон и дорог, в скверах и на площадях населенных пунктов.
Общество,Михаил Хайкин,Московская Область,
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