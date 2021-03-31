6,6 млн цветов высадят в Московской области

Пока же коммунальные службы городских округов будут до 20 апреля проводить подготовительные работы к посадке цветов. Они уже начинают готовить почву, чистить клумбы от сорняков, проводить ремонт и обустройство ограждений и малых архитектурных форм. Готовится посадочный материал. Затем рабочие приступят к разбивке цветников.