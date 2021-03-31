6,6 млн цветов высадят в Московской области

Пока же коммунальные службы городских округов будут до 20 апреля проводить подготовительные работы к посадке цветов. Они уже начинают готовить почву, чистить клумбы от сорняков, проводить ремонт и обустройство ограждений и малых архитектурных форм. Готовится посадочный материал. Затем рабочие приступят к разбивке цветников.
В городских округах Подмосковья разбито более 2,2 тысячи цветников. Высадка цветов планируется во всех 64 муниципалитетах региона. Цветы появятся вдоль пешеходных зон и дорог, в скверах и на площадях населенных пунктов.