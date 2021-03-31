Когда это все закончится: эксперты предрекли массовое банкротство заправок

По меньшей мере в пяти российских регионах ( Владивосток Тверская область , Хабаровский и Приморский края) оптовые цены на бензин превысили розничные. Опрошенные «Известиями» эксперты заявили , что это может привести к очередному витку роста цен и массовому банкротству заправок.

Фото: Рамблер Рамблер

Во Владивостоке биржевая стоимость тонны бензина Аи-95 достигла 50,7 тысячи рублей и оказалась на 5,8 процента выше цен на местных заправках (47,8 рубля за литр).

По данным «Известий», опт резко дорожал с конца прошлого года: с 18 декабря по 29 марта поставки от Ангарской нефтехимической компании выросли в цене на 30,9 процента, а с Комсомольского завода - на 26 процентов.

«Фактически АЗС вынуждены покупать топливо на бирже по цене дороже, чем в рознице. И к этим ценам нужно еще прибавить около пять рублей на литр, которые составляют дополнительные затраты заправок», - рассказал глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков.

По его мнению, если до июня проблема не решится, заправки начнут банкротиться, а проблема дефицита топлива обострится.

В Независимом топливном союзе (НТС) рассказали, что в марте в Тверской области оптовые цены на бензин обновили рекорд - 58,6 тысячи рублей за тонну (43,7 рубля за литр). Средние цены на заправках составляют 43,3 - 44,3 рубля за литр (плюс 0,5 рубля на литр за доставку и три рубля на литр операционных расходов). В НТС подчеркнули, что заправки сейчас работают в убыток.

Как писал «Рамблер», ранее в НТС заявили, что до конца 2021 года розничные цены на бензин могут подскочить на 14 процентов.