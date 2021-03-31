Как ранее писала
«Вечерняя Москва», самой большой популярностью у россиян на приближающиеся майские праздники пользуется железнодорожное направление Москва — Санкт-Петербург. Стоимость билета в одну сторону составляет чуть более 2,2 тысячи рублей. Такая же цена наблюдалась и в 2019 году. Вторым популярным маршрутом стало направление Москва — Казань. Цена в столицу Татарстана увеличилась на 14 процентов и составляет немногим больше трех тысяч рублей. Тройку лидеров замыкает поездка в Нижний Новгород. Путешествие туда из Москвы подорожало на 29 процентов. Билет в одну сторону стоит свыше 1,3 тысячи рублей. В пятерку востребованных направлений также вошли рейсы из столицы в Екатеринбург и Кисловодск.