Также в службе отметили, что 30 апреля — рабочий предпраздничный день, поэтому его продолжительность будет меньше на один час.

Согласно производственному календарю на 2021 год, следующие праздничные дни ожидают россиян с 12 по 14 июня, на День России, а также с 4 по 7 ноября, на День народного единства.