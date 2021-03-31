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Учительница из Башкортостана поставила школьнице двойку на лоб

Алиса Селезнёва
46 минут назад
Учительница из Башкортостана поставила оценку первокласснице, нарисовав ее у нее на лбу под смех класса. Об этом сообщило издание ProUfu.ru.
Школьнице в Башкортостана поставили двойку на лоб
Фото: ТАССТАСС
Инцидент произошел в школе 5 в Кумертау. По словам мамы ребенка, недовольство учителя рисования вызвало то, что ее дочь переговаривалась с одноклассниками.
«Оценка должна была пойти в альбом для рисования, но девочка сказала, что его нет. Тогда учитель решила проявить фантазию и поставить двойку ручкой школьнице на лоб», - отмечается в статье.
При этом одноклассники девочки эти действия учителя вполне одобрили, двойка была нарисована под смех класса.
В школе агентству «Башинформ» подтвердили, что такой инцидент действительно был, и отметили, что учителю грозит увольнение.
«Ситуация двоякая, разбираемся. Пока конкретно не будет доказано, выводы делать рано. Учитель, конечно, отрицает это. В случае, если вина учителя будет доказана, ей грозит увольнение. Сегодня она на работе. Стоит добавить, что педагог работает в нашей школе с 1991 года. Характеризуется только положительно», - заявила директор школы 5.
Она также отметила, что запланирована встреча с мамой пострадавшей девочки, на которой «будет поставлена точка» в этом вопросе.
«Рамблер» писал, что ранее учительница школы села Усть-Заостровка Омской области избила на уроке второклассника. В комитете образования Омской области отметили, что учитель, заменявшая основного педагога, «не смогла найти подход к ребенку» с особенностями в поведении, ей вынесено дисциплинарное взыскание.
Общество,Башкортостан,
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