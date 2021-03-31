Россияне высказались о работе из дома

Более половины россиян хотели бы периодически работать из дома. Таковы данные совместного исследования BCG и The Network при участии HH.ru.

В международном исследовании участвовали 209 тысяч человек из 190 стран, в том числе порядка 17 тысяч россиян. В результате 89% опрошенных заявили, что хотели бы время от времени работать на дому. Для россиян этот показатель составил 60%.

Большинство респондентов, независимо от страны проживания, заинтересованы в гибком переходе от традиционной офисной деятельности к дистанционной. При этом полностью перейти на удалёнку хотели бы только 25% опрошенных в целом и 23% россиян.

По данным РИА Новости, наибольшие сдвиги в сторону удалённого формата работы наблюдаются в отраслях IT и технологий, цифровизации и автоматизации, маркетинге и коммуникациях. При этом за дальнейшее увеличение доли дистанционной работы высказались представители всех отраслей.