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Большинство россиян хотят периодически работать из дома

News.ru
34 минуты назад
Более половины россиян хотели бы периодически работать из дома. Таковы данные совместного исследования BCG и The Network при участии HH.ru.
Россияне высказались о работе из дома
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
В международном исследовании участвовали 209 тысяч человек из 190 стран, в том числе порядка 17 тысяч россиян. В результате 89% опрошенных заявили, что хотели бы время от времени работать на дому. Для россиян этот показатель составил 60%.
Большинство респондентов, независимо от страны проживания, заинтересованы в гибком переходе от традиционной офисной деятельности к дистанционной. При этом полностью перейти на удалёнку хотели бы только 25% опрошенных в целом и 23% россиян.
По данным РИА Новости, наибольшие сдвиги в сторону удалённого формата работы наблюдаются в отраслях IT и технологий, цифровизации и автоматизации, маркетинге и коммуникациях. При этом за дальнейшее увеличение доли дистанционной работы высказались представители всех отраслей.
Ранее стало известно, что в настоящее время в России удалённый режим работы сохранился всего у 5% сотрудников, переведённых из офисов на дом весной прошлого года в начале пандемии коронавируса. Такие данные следуют из опроса сервиса «Работа.ру». Об этом писал NEWS.ru.
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