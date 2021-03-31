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Учительница в Башкирии нарисовала двойку на лбу школьницы

Газета.Ru
1 час назад
В башкирской школе учительница поставила на лбу первоклассницы двойку. Об этом сообщает портал ProUfu.
Учительница в Башкирии нарисовала двойку на лбу школьницы
Фото: DepositphotosDepositphotos
Инцидент случился на уроке рисования в одной из школ города Кумертау. Преподавательница сначала выставить оценку в альбом для рисования. Однако девочка сказала, что он у нее отсутствует. Тогда педагог ручкой нарисовала двойку на лбу ребенка.
Школьница смыла надпись после урока. При этом класс не встал на сторону своей одноклассницы, а даже нашел данный инцидент смешным.
Как рассказала мать первоклассницы, причиной такого поступка учителя стало нарушение дисциплины. По словам женщины, девочка общалась с одноклассниками, за что ей и поставили двойку.
Директор учебного заведения Ольга Оспищева заявила, что руководству уже известно о случившемся, и оно собирается встретиться с матерью ребенка.
Кроме того, на встрече будут находиться детский психолог. Отмечается, что учительницу, скорее всего, уволят.
Общество,Башкортостан,Кумертау,
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