Учительница в Башкирии нарисовала двойку на лбу школьницы

В башкирской школе учительница поставила на лбу первоклассницы двойку. Об этом сообщает портал ProUfu.

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Инцидент случился на уроке рисования в одной из школ города Кумертау . Преподавательница сначала выставить оценку в альбом для рисования. Однако девочка сказала, что он у нее отсутствует. Тогда педагог ручкой нарисовала двойку на лбу ребенка.

Школьница смыла надпись после урока. При этом класс не встал на сторону своей одноклассницы, а даже нашел данный инцидент смешным.

Как рассказала мать первоклассницы, причиной такого поступка учителя стало нарушение дисциплины. По словам женщины, девочка общалась с одноклассниками, за что ей и поставили двойку.

Директор учебного заведения Ольга Оспищева заявила, что руководству уже известно о случившемся, и оно собирается встретиться с матерью ребенка.