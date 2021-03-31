В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Сколько дней россияне отдыхают на майские праздники

News.ru
28 минут назад
В 2021 году День весны и труда (1 мая) и День победы (9 мая) выпадают на выходные дни, поэтому их перенесут на будни.
Россиянам рассказали о выходных на майские праздники
Фото: Сергей Булкин/News.ruСергей Булкин/News.ru
Первые рабочие недели в мае в итоге станут четырёхдневными, непрерывные выходные будут 1-3 мая и 8-10 мая. Итого из 31 дней 12 – выходные и праздничные и 19 – рабочие дни.
Также в этом году несколько изменилось формирование выходных, которые обычно переносят с новогодних каникул, которые выпадают на субботу и воскресенье. Обычно их переносят как раз на майские праздники, но в этом году россияне будут отдыхать 5 ноября и 31 декабря.
Майские праздники большинство россиян планируют провести в России. И только 10% планируют зарубежные поездки для отдыха, писал ранее NEWS.ru.
В топ-5 городов, куда собираются ехать отдыхать люди, вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Симферополь. Средняя продолжительность поездки — шесть-восемь дней. Для железнодорожных путешествий самым популярным направлением стал Симферополь. Из зарубежного отдыха россияне предпочли Турцию.
Общество,День Победы,Майские праздники,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители