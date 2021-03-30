Росавиация запретила вылеты в Турцию из 13 городов России

Росавиация пока не разрешила авиакомпаниям летать в Турцию и Великобританию из 13 городов, открывающихся для международного авиасообщения с 1 апреля. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
29 марта правительство России объявило о возобновлении с 1 апреля международного авиасообщения из аэропортов Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска.
«Международные авиарейсы могут быть возобновлены из этих городов, за исключением Великобритании и Турции», - говорится в телеграмме Росавиации, которую получили российские авиакомпании.
Вылет в Турцию прямыми рейсами пока ограничен 21 городом.
Ранее, как писал «Рамблер», исполнительный директор Ассоциации туроператоров РоссииМайя Ломидзе сообщила, что летний отдых в Турции может подорожать на 10-15% по сравнению с прошлым годом. Она отметила, что рост цен на путевки будет зависеть от спроса. Если спрос будет не очень высоким, цены повышаться не будут. На данный момент, по словам Ломидзе, туры в Турцию продаются менее активно, чем в Краснодарский край.