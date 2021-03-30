В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Росавиация запретила вылеты в Турцию из 13 городов России

Вероника Полынина
1 час назад
Росавиация пока не разрешила авиакомпаниям летать в Турцию и Великобританию из 13 городов, открывающихся для международного авиасообщения с 1 апреля. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Росавиация запретила вылеты в Турцию из 13 городов России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
29 марта правительство России объявило о возобновлении с 1 апреля международного авиасообщения из аэропортов Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска.
«Международные авиарейсы могут быть возобновлены из этих городов, за исключением Великобритании и Турции», - говорится в телеграмме Росавиации, которую получили российские авиакомпании.
Вылет в Турцию прямыми рейсами пока ограничен 21 городом.
Ранее, как писал «Рамблер», исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила, что летний отдых в Турции может подорожать на 10-15% по сравнению с прошлым годом. Она отметила, что рост цен на путевки будет зависеть от спроса. Если спрос будет не очень высоким, цены повышаться не будут. На данный момент, по словам Ломидзе, туры в Турцию продаются менее активно, чем в Краснодарский край.
Общество,Майя Ломидзе,Ассоциация туроператоров России,Росавиация,Правительство РФ,Россия,Соединенное Королевство,Турция,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители