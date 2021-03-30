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Мурашко привился от коронавируса

Lenta.ruиещё 3
1 час назад
Глава Минздрава России Михаил Мурашко привился от коронавируса. Об этом сообщает министр заявил в эфире «Первого канала», передает РИА Новости.
Мурашко привился от коронавируса
Фото: ReutersReuters
Так Мурашко ответил на вопрос о том, переболел ли он коронавирусной инфекцией.
Общество,Михаил Мурашко,Минздрав РФ,
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