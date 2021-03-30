Роспотребнадзор: третьей волны коронавируса в России не будет

По словам Покровского, в Москве в начале марта антитела к коронавирусу были выявлены у 40% населения. Академик добавил, что количество привитых быстро увеличивается, поэтому он рассчитывает, что к маю у 60% населения появится иммунитет к COVID-19. Для окончания эпидемии уровень иммунизированного населения должен достичь 70%, уточнил Покровский. Он подытожил, что Россия в скором времени может приблизиться к этой цифре.