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В Роспотребнадзоре заявили, что третьей волны коронавируса в РФ не будет

Газета.Ruиещё 2
1 час назад
Академик РАН Вадим Покровский заявил, что Роспотребнадзор не ожидает третьей волны распространения COVID-19 в России, сообщает ТАСС со ссылкой на интервью радиостанции «Говорит Москва».
Роспотребнадзор: третьей волны коронавируса в России не будет
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Честно говоря, я не жду вообще третьей волны. Очень быстро растет иммунная прослойка как за счет переболевших, так и за счет вакцинации, поэтому ожидать, что будет еще какой-то очень большой подъем, не приходится», — рассказал он.
По словам Покровского, в Москве в начале марта антитела к коронавирусу были выявлены у 40% населения. Академик добавил, что количество привитых быстро увеличивается, поэтому он рассчитывает, что к маю у 60% населения появится иммунитет к COVID-19. Для окончания эпидемии уровень иммунизированного населения должен достичь 70%, уточнил Покровский. Он подытожил, что Россия в скором времени может приблизиться к этой цифре.
Ранее в Минздраве сообщили о возможной третьей волне COVID-19 в России.
За все время пандемии в России выявили более 4,5 млн случаев заражения коронавирусом нового типа, более 98 тыс. из них — с летальным исходом. Выздоровели более 4,1 млн человек.
Общество,Вадим Покровский,Минздрав РФ,РАН,Роспотребнадзор,Радиостанция "Говорит Москва",ИТАР-ТАСС,Россия,
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