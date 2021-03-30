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Лепса на прощании с музыкантом «Звуки Му» Липницким сняли на видео

Алевтина Жаркова
41 минуту назад
В Подмосковье сегодня проходит прощание с известным музыкантом Александром Липницким. В числе тех, кто пришел поводить бас-гитариста рок-группы «Звуки Му» в последний путь, были Гарик Сукачев и Григорий Лепс.
«Он был очень порядочный, культурный, приятный в общении человек», – рассказал журналистам о Липницком певец.
Александр Липницкий был известен как культуролог, журналист, ведущий и деятель отечественного рока. Он трагически погиб 25 марта, когда пересекал на лыжах замерзшую Москву-реку. Музыкант провалился под лед и утонул.
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