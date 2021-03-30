Цискаридзе: "Я бы хотел вернуться к советской системе образования"

Ректор Академии Вагановой отметил, что сегодня педагоги больше заняты результатами "на бумаге", чем реальным обучением детей. "Очень много мы боремся за то, чтобы показать результат не выпускниками, не реально достижениями, а как правильно заполнены документы, - заметил он. - Я просто очень за то, чтобы мы не гнались за красными дипломами, мы не гнались за количеством "пятерок", а все по-настоящему эту "пятерку" заслуживали. И вузу, или школе, или педагогу не прилетало бы за то, что он поставил много "неудов".