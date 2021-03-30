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Когда это все закончится: хищения с карт россиян резко выросли

Елена Прошина
32 минуты назад
В январе 2021 года количество краж с банковских карт россиян выросло почти на треть к январю 2020-го и достигло 12 тысяч. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Генпрокуратуры РФ.
Когда это все закончится: хищения с карт россиян резко выросли
Фото: РамблерРамблер
Больше всего такие преступлений на сто тысяч населения было совершено в Удмуртии, Республике Алтай и Амурской области.
В генпрокуратуре рассказали, что кражи с банковских карт чаще всего остаются нераскрытыми. В 7,4 тысячи случаев предварительное расследование остановили, так как не удалось найти подозреваемого.
В то же время в России становится меньше краж, связанных с незаконным проникновением в жилье (минус 30,9 процента), карманных краж (минус 30,8 процента), грабежей (минус 28,7 процента) и разбойных нападений (минус 17,8 процента).
По данным ЦБ, в прошлом году количество преступлений в отношении клиентов банков выросло на 88 процентов к 2019-му. В 84 процентах случаев преступники использовали для кражи денег телефонную связь.
Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что предотвратить большинство таких преступлений можно, повысив финансовую грамотность россиян: в большинстве случаев они сами раскрывают данные для доступа к своим деньгами в телефонных разговорах с мошенниками.
Как писал «Рамблер», ранее в Центробанке рассказали, что весной 2020 года, в разгар пандемии, банковские мошенники начали звонить россиянам на 300 процентов чаще. В ЦБ насчитали около 165 тысяч банковских операций, проведенных мошенниками во время пандемии. Сумма таких операций достигла 1,5 миллиарда рублей.
Общество,Генпрокуратура РФ,Центральный банк России,газета "Известия",
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