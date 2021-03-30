Результаты теста на COVID станут доступны на "Госуслугах"

Результаты тестирования на коронавирус нового типа будут доступны в личных кабинетах россиян на портале государственных услуг, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин . Об этом сообщается на сайте правительства.

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"Информация будет передаваться по защищенным каналам от организаций, которые проводят тестирование, в специальный референс-центр Роспотребнадзора, после этого – в личный кабинет", – указано в сообщении.

При этом на мобильных устройствах данные о результатах тестирования будут отображаться в виде QR-кода для удобства считывания.

Кроме того, на портал можно будет загрузить данные о прохождении вакцинации от коронавируса нового типа. Для использования новых функций россиянам нужно будет дать согласие на передачу сведений.