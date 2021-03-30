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Россияне смогут получать результаты теста на COVID-19 на "Госуслугах"

Газета.Ru
34 минуты назад
Результаты тестирования на коронавирус нового типа будут доступны в личных кабинетах россиян на портале государственных услуг, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте правительства.
Результаты теста на COVID станут доступны на "Госуслугах"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Информация будет передаваться по защищенным каналам от организаций, которые проводят тестирование, в специальный референс-центр Роспотребнадзора, после этого – в личный кабинет", – указано в сообщении.
При этом на мобильных устройствах данные о результатах тестирования будут отображаться в виде QR-кода для удобства считывания.
Кроме того, на портал можно будет загрузить данные о прохождении вакцинации от коронавируса нового типа. Для использования новых функций россиянам нужно будет дать согласие на передачу сведений.
Ранее у россиян появилась возможность записаться на вакцинацию от коронавируса нового типа через портал государственных услуг. За весь период пандемии в России выявили более 4,5 млн случаев заражения коронавирусом нового типа, более 98 тысяч из них - с летальным исходом. Выздоровели более 4,1 млн человек.
Общество,Михаил Мишустин,Роспотребнадзор,Россия,
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