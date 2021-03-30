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Россияне из ДНР и ЛНР смогут голосовать на думских выборах в Ростове-на-Дону

Деловая газета "Взгляд"иещё 2
2 часа назад
Получившие российское гражданство жители самопровозглашенных республик Донбасса могут получить возможность проголосовать на выборах в Госдуму в Ростовской области или дистанционно, сообщил информированный источник в Москве.
Жители Донбасса смогут голосовать на выборах в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Изучается возможность формирования территориальными избирательными комиссиями в Ростовской области списков избирателей из числа россиян постоянно проживающих на территории Донецкой и Луганской областей Украины, но не обладающих постоянной регистрацией на территории РФ. Таким образом, рассматривается возможность предоставить таким гражданам возможность реализовать свое избирательное право на территории приграничного региона РФ», – сказал источник «Интерфакса».
Он напомнил, что ранее такой принцип уже применялся во время голосования о поправках в Конституцию.
Кроме того, такие граждане могут получить возможность проголосовать удаленно.
«На фоне эпидемиологической обстановки с учетом сезонного фактора в начале изучается возможность участия избирателей длительно находящихся на территории Луганской и Донецкой областей Украины в дистанционном электронном голосовании. Для этого им необходимо будет иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги», данные которой сопоставлены с данными регистра избирателей ГАС «Выборы», а также подать заявление об участии в дистанционном электронном голосовании через тот же портал», – сказал источник.
Ранее сообщалось, что число избирателей на выборах в Госдуму в 2021 году может увеличиться на 500-600 тыс. за счет жителей республик Донбасса, получивших российские паспорта. В Госдуме считают, что мнение этих граждан России должно быть учтено. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как организовать такое голосование и как оно отразится на результатах выборов.
Профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев заявил газете ВЗГЛЯД, что большинство получивших российские паспорта жителей Донбасса в случае голосования на выборах в Госдуму отдадут голоса за «Единую Россию».
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