Жители Донбасса смогут голосовать на выборах в РФ

«Изучается возможность формирования территориальными избирательными комиссиями в Ростовской области списков избирателей из числа россиян постоянно проживающих на территории Донецкой и Луганской областей Украины, но не обладающих постоянной регистрацией на территории РФ. Таким образом, рассматривается возможность предоставить таким гражданам возможность реализовать свое избирательное право на территории приграничного региона РФ», – сказал источник «Интерфакса».
«На фоне эпидемиологической обстановки с учетом сезонного фактора в начале изучается возможность участия избирателей длительно находящихся на территории Луганской и Донецкой областей Украины в дистанционном электронном голосовании. Для этого им необходимо будет иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги», данные которой сопоставлены с данными регистра избирателей ГАС «Выборы», а также подать заявление об участии в дистанционном электронном голосовании через тот же портал», – сказал источник.