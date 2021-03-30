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Лувр предоставил онлайн-доступ к своей коллекции

ТК «Звезда»
15 минут назад
Теперь для того, чтобы увидеть Венеру Милосскую или Мону Лизу, необязательно ехать в Париж. Лувр оцифровал и выложил в сеть абсолютно все экспонаты своей коллекции.
Лувр предоставил онлайн-доступ к своей коллекции
Фото: pixabay.compixabay.com
Порядка 500 тысяч произведений разных эпох теперь можно посмотреть в онлайн-формате, независимо от того, находятся ли они на экспозиции, переданы на время другому музею или вовсе хранятся в запасниках.
Прикоснуться к наследию самого популярного музея мира можно с помощью компьютера или телефона. Для этого разработчики создали специальную интерактивную карту. Эта система особенно актуальна в период пандемии коронавируса, ведь Лувр уже более полугода закрыт для посещения.
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