Лувр предоставил онлайн-доступ к своей коллекции

Теперь для того, чтобы увидеть Венеру Милосскую или Мону Лизу, необязательно ехать в Париж. Лувр оцифровал и выложил в сеть абсолютно все экспонаты своей коллекции.

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Порядка 500 тысяч произведений разных эпох теперь можно посмотреть в онлайн-формате, независимо от того, находятся ли они на экспозиции, переданы на время другому музею или вовсе хранятся в запасниках.