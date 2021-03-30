В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Заслуженный спасатель России прокомментировал ситуацию с паводками

RT на русском
21 минуту назад
Заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин прокомментировал ситуацию с паводками.
Специалист прокомментировал ситуацию с паводками
Фото: © РИА Новости / Кирилл Шипицин© РИА Новости / Кирилл Шипицин
«О том, что подтопляются определённые территории, где живут в частных домах, посёлках, деревнях, жители уже знают об этом, это не первый раз и исторически это происходит. Они обладают навыками, чтобы минимизировать последствия, которые приносят паводки», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
По его словам, те, кто приезжает в такие регионы на летний отдых, должны позаботиться о том, чтобы максимально обезопасить себя на период паводкового сезона.
Как пояснил Щетинин, следует понимать, что за рельеф вокруг, какие рядом реки.
«Подготовиться нужно заранее: взять необходимый набор документов и положить в какую-то сумку. Если поступает команда эвакуироваться, то нужно предварительно выключить газ, электричество, закрыть дверь, если есть домашние животные, то постараться их куда-то эвакуировать и самому эвакуироваться на возвышенное место», — посоветовал он.
Эксперт добавил, что страдающие хроническими заболеваниями должны сделать набор лекарств, необходимых в первую очередь.
Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов дал прогноз по потеплению в России.
Общество,Происшествия,Сергей Щетинин,Владимир Семенов,РАН,Радиостанция "Говорит Москва",Московская Область,Россия,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители