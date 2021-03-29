500 тысяч жителей Подмосковья вакцинировались от коронавируса

Он подчеркнул, что сейчас очень важно продолжать вакцинацию. Препарат поступает в регион в достаточном количестве, а поставить прививку можно в поликлиниках, стационарах и торговых центрах. Записаться на прививку есть возможность через региональный портал госуслуг, в МФЦ и поликлиниках, а также по номеру 122.
Инфекционист не исключил всплеск коронавируса в Москве Добавим, прививку от коронавируса можно делать людям старше 18 лет. Существуют противопоказания для беременных, кормящих матерей, а также лиц с хроническими заболеваниями или подверженных разным видам аллергии, напоминает «Радио 1».