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Анита Цой стала народной артисткой России

Российская Газета
38 минут назад
Президент своим указом присвоил звание "народный артист Российской Федерации" певице Аните Цой.
Анита Цой стала народной артисткой России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Такое же звание получили еще семь деятелей культуры - из Большого театра, театра имени Вахтангова, Мастерской Фоменко, театра "Сатирикон" и других.
Владимир Путин присвоил также ряд других почетных званий.
Общество,Анита Цой,Владимир Путин,Россия,
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