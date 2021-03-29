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РПЦ раскритиковала процедуру ЭКО

Национальная Служба Новостей
1 час назад
Легализация экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) означает «прямой путь к евгенике», заявил Церковно-общественный совет по биомедицинской этике. Об этом пишет «Газета.ру».
РПЦ раскритиковала процедуру ЭКО
Фото: nsn.fmnsn.fm
По мнению членов совета, ЭКО не лечит бесплодие и «представляет собой новую форму размножения», поэтому после легализации такой медицинской техники стоит якобы ждать появления других, менее этичных способов выращивания эмбриона. ЭКО используют как вспомогательную репродуктивную технологию в тех случаях, когда у одного или обоих родителей наблюдается бесплодие.
Оплодотворение яйцеклетки происходит вне организма, а после 5-дневного инкубационного периода эмбрион переносят в естественные условия. В некоторых случаях для проведения процедуры требуются услуги суррогатной матери.
При этом евгеника – это направление генетики, которое получило широкое распространение в годы фашистской Германии и связано с применением методов селекции (как у растений и животных) к человеку.
Общество,РПЦ,Газета.Ru,
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