РПЦ раскритиковала процедуру ЭКО

Легализация экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) означает «прямой путь к евгенике», заявил Церковно-общественный совет по биомедицинской этике. Об этом пишет «Газета.ру».

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По мнению членов совета, ЭКО не лечит бесплодие и «представляет собой новую форму размножения», поэтому после легализации такой медицинской техники стоит якобы ждать появления других, менее этичных способов выращивания эмбриона. ЭКО используют как вспомогательную репродуктивную технологию в тех случаях, когда у одного или обоих родителей наблюдается бесплодие.

Оплодотворение яйцеклетки происходит вне организма, а после 5-дневного инкубационного периода эмбрион переносят в естественные условия. В некоторых случаях для проведения процедуры требуются услуги суррогатной матери.