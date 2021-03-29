Криминальные авторитеты начали терять влияние в российских колониях. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к уголовно-исполнительной системе. По его словам, в ряде исправительных учреждений более статусное положение стал занимать так называемый актив — заключенные, сотрудничающие с руководством колонии.
«Статус воров в законе и статус смотрящих очень быстро снижается. Авторитеты больше не выступают переговорщиками в колониях, влияние перехватывает актив. Недовольные сидельцы теперь не обращаются с проблемами к авторитетам, а идут к СМИ и общественникам», — отметил собеседник агентства.
Описываемая ситуация сложилась в ИК-12 в Нижнем Тагиле, где находится вор в законе Эдуард Сахнов известный как Сахно. По словам инсайдера, Сахнов фактически не влияет на внутреннюю политику колонии и не принимает важных для заключенных решений. Такое же положение у авторитета Виктора Калина по кличке Джигит, сидящего в ИК-47, где 28 марта осужденные устроили бунт: «У Джигита нет такой власти, чтобы организовать мятеж».
Версию источника в разговоре с URA.RU подтвердил криминолог, доцент кафедры уголовного права УрГЮУ Данил Сергеев.
«Сейчас в колониях много людей, которые попали туда из-за наркоторговли — им на воровские обычаи наплевать. Плюс в последние 5-7 лет в тюрьмах формируется так называемая „зеленая масть“. Это осужденные мусульмане или те, кто принял ислам в тюрьме. Они совершенно не признают воровские традиции», — пояснил эксперт.
По мнению Сергеева, в скором будущем иерархия криминального мира перестанет существовать.
«Понятие „вор в законе“ вымерло. Авторитеты криминального мира есть, но в том виде, в котором они были раньше, это, скорее, уже отсутствующее явление», — заключил криминолог.