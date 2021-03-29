Криминальные авторитеты начали терять влияние в российских колониях. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к уголовно-исполнительной системе. По его словам, в ряде исправительных учреждений более статусное положение стал занимать так называемый актив — заключенные, сотрудничающие с руководством колонии.

Описываемая ситуация сложилась в ИК-12 в Нижнем Тагиле, где находится вор в законе Эдуард Сахнов известный как Сахно. По словам инсайдера, Сахнов фактически не влияет на внутреннюю политику колонии и не принимает важных для заключенных решений. Такое же положение у авторитета Виктора Калина по кличке Джигит, сидящего в ИК-47, где 28 марта осужденные устроили бунт: «У Джигита нет такой власти, чтобы организовать мятеж».