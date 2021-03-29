Законодательное собрание Челябинской области внесло в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных. Текст документа размещен в думской электронной базе в понедельник.

Поправки предлагается внести в закон об ответственном обращении с животными. Как отмечают авторы инициативы, необходимо дополнить закон, учитывая результаты анализа практики применения законодательства в области обращения с животными. В частности, необходимо усилить защиту питомцев от безответственного обращения, а также снизить число домашних животных, попадающих на улицы.

В пояснительной записке к документу авторы инициативы отмечают, что "одним из основных источников пополнения популяции безнадзорных животных являются домашние животные, потерявшиеся или брошенные владельцами". Поэтому предлагается обязать хозяев регистрировать своих животных, что также поможет быстрее возвращать питомцев домой, если они потеряются. Такие нормы также будут сдерживать нерадивых владельцев, которые пожелают бросить своих подопечных, уверены авторы инициативы. Согласно документу, устанавливать порядок такой регистрации домашних животных будут органы государственной власти субъектов РФ.

Кроме того, законопроект также предлагает наделить федеральные органы исполнительной власти полномочиями по установлению единых на территории России правил содержания домашних животных.