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Минздрав России зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник Лайт»

RT на русском
18 минут назад
Минздрав России зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт государственного реестра лекарственных средств.
Минздрав зарегистрировал вакцину «Спутник Лайт»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
22 марта министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о завершении клинических испытаний «Спутника Лайт».
Как отмечал глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, формально вакцина практически готова к применению.
Общество,Михаил Мурашко,Александр Гинцбург,Минздрав РФ,
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